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18:20, 18 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал об обеспечении войск беспилотниками

Лукашенко: Приняты меры по обеспечению войск Белоруссии транспортом и дронами
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Приняты дополнительные меры по обеспечению войск Белоруссии транспортом и дронами в военное время. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Он подписал соответствующий указ, уточняющий порядок установления мобилизационных заданий для поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании. Минобороны республики наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств.

Ранее Лукашенко призвал чиновников подойти к уборке урожая по-военному и конкретно. Он отметил, что в текущем году урожайность оказалась выше предыдущих, но в сельскохозяйственной сфере все еще остаются проблемы.

До этого блогершу Сашу Спилберг заметили в мерче Лукашенко. Известно, что в ассортименте бренда «Первый», помимо шапки, есть футболки с изображением Лукашенко и его собаки Умки, а также кепки, лонгсливы и другие вещи с цитатами белорусского лидера.

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