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16:59, 17 июля 2025Ценности

Блогершу Сашу Спилберг заметили в мерче Лукашенко

Блогершу Спилберг заметили в мерче президента Белоруссии Александра Лукашенко
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Katya Adushkina / YouTube

Блогерша Саша Спилберг снялась в шоу коллеги Кати Адушкиной в мерче президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ролик опубликован на YouTube.

27-летнюю инфлюэнсершу заметили в передаче Адушкиной в черной шапке с надписью «Первый». При этом Спилберг никак не комментировала выбор наряда для интервью.

Известно, что в ассортименте бренда «Первый», помимо шапки, есть футболки с изображением Лукашенко и его собаки Умки, а также кепки, лонгсливы и другие вещи с цитатами белорусского лидера.

Ранее в июле Саша Спилберг внезапно сменила имидж. «Я подстриглась еще короче и добавила челку! Дико нравится новая прическа, поскольку она сочетается как с дерзким пацанским стилем, так и с нежными платьями», — подчеркнула блогер.

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