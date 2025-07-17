Блогершу Сашу Спилберг заметили в мерче Лукашенко

Блогершу Спилберг заметили в мерче президента Белоруссии Александра Лукашенко

Блогерша Саша Спилберг снялась в шоу коллеги Кати Адушкиной в мерче президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ролик опубликован на YouTube.

27-летнюю инфлюэнсершу заметили в передаче Адушкиной в черной шапке с надписью «Первый». При этом Спилберг никак не комментировала выбор наряда для интервью.

Известно, что в ассортименте бренда «Первый», помимо шапки, есть футболки с изображением Лукашенко и его собаки Умки, а также кепки, лонгсливы и другие вещи с цитатами белорусского лидера.

Ранее в июле Саша Спилберг внезапно сменила имидж. «Я подстриглась еще короче и добавила челку! Дико нравится новая прическа, поскольку она сочетается как с дерзким пацанским стилем, так и с нежными платьями», — подчеркнула блогер.