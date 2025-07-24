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09:23, 24 июля 2025Мир

Макрон поругался с министром

Le Parisien: Между Макроном и главой МВД Франции Ретайо произошел конфликт
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Между главой МВД Франции Брюно Ретайо и президентом страны Эммануэлем Макроном назревает конфликт. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным издания, Ретайо, который не является политическим союзником Макрона, несколько раз отличился «нападками на президента», однако многие министры этого не принимают, поскольку в стране достаточно проблем с безопасностью, а результаты работы Ретайо вызывают вопросы.

Недавно Макрон обратил внимание на отношение министра к себе, допросив его на последнем заседании министров о ситуации на юге Франции, столкнувшемся с волной преступного насилия.

Ранее Макрон и его супруга Брижит подали в суд американского штата Делавэр иск против журналистки Кэндис Оуэнс, которая заявила, что первая леди Франции — «на самом деле мужчина».

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