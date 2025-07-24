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08:16, 24 июля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о вклинивании в оборону ВСУ в Сумской области

Марочко: Армия РФ на 14 км вклинилась в оборону ВСУ в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Армия России вклинились на 14 километров в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Если мы говорим о вклинивании в оборону противника и продвижении наших войск на сумском направлении, то максимальное продвижение составило порядка 14 километров — это как раз район Юнаковки», — сообщил он.

Марочко также назвал «наиболее результативным» участок фронта у этого населенного пункта для российской армии в Сумской области.

Ранее Андрей Марочко заявлял, что Вооруженные силы России выровняли фронт между населенными пунктами Алексеевка и Юнаковка в Сумской области. Это произошло после установления контроля над поселком Варачино.

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