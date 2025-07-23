ВС России выровняли фронт на одном участке в Сумской области

Марочко: ВС РФ взятием Варачино выровняли фронт между Алексеевкой и Юнаковкой

Вооруженные силы (ВС) России выровняли фронт между населенными пунктами Алексеевка и Юнаковка в Сумской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, этому способствовало взятие армией России поселка Варачино.

«Взятием Варачино наши военнослужащие выравнивают линию боевого соприкосновения между Алексеевкой и Юнаковкой», — объяснил Марочко.

О взятии Варачино в Сумской области стало известно 22 июля. Над населенным пунктом российские военнослужащие водрузили флаги РФ и ВДВ.

На следующий день переход Варачино под контроль ВС РФ подтвердили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Север».