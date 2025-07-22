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11:43, 22 июля 2025Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

«РВ»: Российские военные взяли под контроль в Сумской области поселок Варачино
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что речь идет о поселке Варачино, расположенном в Сумском районе.

«На сумском направлении штурмовики-десантники 83 бригады подняли флаги России и ВДВ на крыше одного из домов в юго-восточной части Варачино, заявив о взятии населенного пункта», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о массовых потерях элитной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста в Житомире.

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