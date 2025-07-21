Стало известно о массовых потерях элитной бригады ВСУ в Сумской области

ТАСС: Элитная 71-я егерская бригада ВСУ понесла массовые потери под Сумами

Элитная 71-я егерская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла массовые потери в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой были выведены на доукомплектование», — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста в Житомире, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что в боях под Сумами участвует сформированный по инициативе инструкторов из США 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ. Первые бойцы подразделения были переброшены на этот участок еще в конце июня.