Масштаб возвратов купленных в интернете одежды и обуви оценили

Shift: Россияне возвращают до 45 процентов купленных в интернете одежды и обуви

Россияне возвращают до половины купленных в интернете одежды, обуви и аксессуаров. Масштаб возвратов оценили в агентстве по развитию бизнеса Shift, сообщает Коммерсантъ.

Растущее число возвратов покупок становится серьезной проблемой для бизнеса, который работает в онлайне. Клиенты могут возвращать от 15 до 45 процентов заказанных товаров в зависимости от канала продаж. Так, доля возвратов одежды или обуви, купленных на собственных сайтах или через приложения брендов, составляет 15-25 процентов. Для специализированных площадок вроде Lamoda эта цифра может доходить до 35 процентов. У крупных маркетплейсов показатель растет до 45 процентов.

Чаще всего причиной возвратов становится несоответствие размеру (до половины покупок в случае с маркетплейсами), чуть реже — несоответствие ожиданиям. На третьем месте причиной отказа от товара называют брак. Реже всего возвращают покупки, так как она была сделана импульсивно, и клиент в процессе понял, что она ему не нужна.

Во многом на тенденцию влияет широкое применение онлайн-площадками скидочных акций, отметил президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. В некоторых сегментах процент выкупа может падать до 10 процентов.

Рост числа возвратов называют проблемой для отрасли, так как она нивелирует траты на маркетинг и продвижение бренда, так как снижают вероятность повторной покупки на 65 процентов. Кроме того, за каждую возвращенную вещь продавцы тратят на логистику от 300 до 1,5 тысячи рублей.

Глава Минэкономразвития (Минэка) Максим Решетников ранее заявил, что маркетплейсы играют важную роль в российской экономике, так как подобные торговые онлайн-площадки, в частности, сдерживают рост цен на внутреннем рынке благодаря разнообразию товаров. Таким образом они помогают бороться с инфляцией в России и позволяют удовлетворить растущий потребительский спрос на внутреннем рынке.