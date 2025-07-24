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18:46, 24 июля 2025Ценности

Микробиолог раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец

Микробиолог Фристоун: Стирать полотенца необходимо после двух применений
Мария Винар

Фото: Brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера в Великобритании доктор Примроуз Фристоун раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По мнению ученой, полотенца необходимо стирать после двух использований. При этом она отметила, что людям с ослабленным иммунитетом стоит это делать после каждого применения.

Микробиолог объяснила, что влажные банные полотенца являются отличной средой для размножения бактерий и грибков, которые могут вызвать инфекции, зуд и волдыри. Кроме того, она упомянула образование неприятных запахов от изделий. «Затхлый запах от часто используемых и недостаточно стиранных полотенец возникает из-за остатков моющего средства или кондиционера для белья. Они задерживают пот и другие жидкости, которыми затем питаются бактерии и грибки, вырабатывающие летучие органические соединения», — пояснила специалист.

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