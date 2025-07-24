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18:34, 24 июля 2025Экономика

Москвичи возобновили интерес к ипотеке на новостройки

В Москве впервые за год выросла доля ипотечных сделок с первичным жильем
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Москвичи возобновили интерес к покупке новых квартир в ипотеку. Доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости выросла впервые за год, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику компании «НДВ супермаркет недвижимости».

По подсчетам фирмы, к концу второго квартала 2025 года в старой Москве в ипотеку было куплено 6,2 тысячи квартир в новостройках, доля таких сделок превысила 52 процента. В сравнении с началом года показатель вырос на 5,7 процента. В последний раз прирост ипотечных сделок наблюдался год назад, во втором квартале 2024-го, еще до того как была свернута массовая льготная ипотека. Тогда доля квартир, приобретенных с использованием заемных средств, составила 74,4 процента (13,6 тысячи договоров долевого участия). Прежде всего показатель вырос за счет новостроек бизнес-класса — в этом сегменте за апрель-июнь с помощью ипотеки было закрыто 45 процентов сделок.

Такие показатели говорят об оживлении рынка, уверены в компании. Как поясняют эксперты, россияне все чаще делают выбор в пользу ипотечных кредитов из-за того, что застройщики стали предлагать меньше стимулирующих программ. В группе «Эталон» также отмечают сокращение числа рассрочек у девелоперов, стройкомпании отказываются от таких кредитов из-за необходимости пополнения эскроу-счетов. Кроме того, ряд застройщиков увеличил скидки при покупке квартир в ипотеку. Помимо этого, возросшая популярность кредитов обусловлена снижением ключевой ставки и отменой банковских комиссий за оформление семейной ипотеки.

Ранее сообщалось об уменьшении среднего размера ипотечного кредита в России. За июнь показатель сократился на 2 процента, до 4,5 миллиона рублей. Объем выдач при этом поднялся на девять процентов, достигнув 323,6 миллиарда рублей.

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