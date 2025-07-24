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05:01, 24 июля 2025Из жизни

Мужчина тайно снял жену голой в ванной и стал шантажировать ради приданого

Kalinga TV: В Индии мужчина снял жену на скрытую камеру и потребовал денег
Никита Савин
Никита Савин

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom  

В Индии жительница штата Махараштра обвинила мужа в установке скрытых камер в их доме и шантаже. Об этом сообщает Kalinga TV.

Индианка из города Пуна вышла замуж в 2020 году. Сразу же после свадьбы муж начал подозревать ее в изменах, подвергать физическому и эмоциональному насилию. Мужчина тайно установил дома скрытые камеры, чтобы следить за женой с работы. В частности, он разместил шпионские устройства даже в ванной комнате и снял жену голой.

Затем он начал угрожать, что выложит записи в сеть, а от родителей женщины потребовал 150 тысяч рупий (136 тысяч рублей) на погашение кредитов на машину и жилье. По словам пострадавшей, родные мужа также шантажировали ее: требовали деньги и автомобиль в качестве приданого.

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В итоге женщина обратилась в полицию. В отношении мужчины и семи его родственников были возбуждены дела по статьям о шантаже, физическом насилии, домогательствах, связанных с приданым, и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Известно, что муж и жена являются госслужащими. В данный момент полиция изъяла скрытые камеры и изучает записи. Решение об аресте подозреваемых будет принято после окончания следствия.

Ранее сообщалось, что в Индии возбудили дело в отношении арендодателя из штата Уттар-Прадеш, который установил скрытую камеру в ванной квартирантки. После разоблачения мужчина начал угрожать пострадавшей и ее семье.

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