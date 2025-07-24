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07:00, 24 июля 2025Забота о себе

Мужчине с эректильной дисфункцией и преждевременной эякуляцией дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, который не может удовлетворить жену из-за эректильной дисфункции в сочетании с преждевременной эякуляцией. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

По словам 48-летнего мужчины, они с женой придерживаются консервативных взглядов и впервые переспали друг с другом только после свадьбы. «Наша первая ночь обернулась катастрофой. У меня не было эрекции. Потом нам удалось заняться сексом, но жена осталась недовольна, потому что я кончил в течение 30 секунд после проникновения», — делится он. С эректильной дисфункцией автору письма помогают справиться прописанные сексологом препараты, но преждевременная эякуляция все равно не дает ему вести нормальную половую жизнь.

«Моя жена не интересуется сексом, потому что не получает от него никакого удовольствия. Прошло уже около 15 лет, у нас двое детей, но наша сексуальная жизнь не улучшилась», — пожаловался он.

В ответ Коннолли отметила, что проникновение — не главное в женском удовольствии.

Я рекомендую вам научиться доводить ее до оргазма, прежде чем проникать в нее. Инструкции по этому вопросу можно найти много где, но, по сути, вам нужно узнать, где находится ее клитор и как прикасаться к нему, чтобы возбуждать и в конечном итоге удовлетворять. Начало такого исследования может показаться сложным, но если вы подойдете к нему как любящая пара, то можете добиться успеха

Памела Стивенсон Конноллипсихотерапевт

Психотерапевт также напомнила, что для начала такого исследования нужно согласие жены, и порекомендовала обратиться к хорошему семейному сексологу, который также сможет помочь и с проблемой ранней эякуляции.

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