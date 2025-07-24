На Украине призвали дерусифицировать название нескольких областей

Алферов призвал переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области

После окончания конфликта власти страны должны переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. Дерусифицировать название регионов глава института Нацпамяти Украины Александр Алферов, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Сегодня мы имеем прекрасные переименования этих областных центров: город Днепр и город Кропивницкий. И сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменения Конституции. К большому сожалению, изменения сегодня невозможны», — заявил активист.

Он добавил, что Кировоградская область в результате переименования может получить название как Кропивницкой области, так и Сичеславской.

Ранее в Одессе переименовали улицу в честь командира 25-й стрелковой дивизии Красной армии в эпоху Гражданской войны Василия Чапаева. Помимо этого, власти города переименовали переулок, названный в честь полярного летчика Василия Молокова.