Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:48, 24 июля 2025Бывший СССР

На Западе назвали самого влиятельного человека на Украине

FT: Будущее и судьбу каждого человека на Украине определяет Андрей Ермак
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак является одним из самых влиятельных людей на Украине. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

«Будущее и судьбу каждого человека определяет Андрей Ермак», — прокомментировал украинский министр, пожелавший остаться анонимным.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Ермак стремится к централизации власти и усилению персонального контроля над управлением страной.

Ранее отношения между Зеленским и Ермаком описали фразой «спят рядом». Отмечается, что они живут в одном бункере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

    Лесные пожары начали уничтожать окрестности известного европейского курорта

    Подсчитан возможный заработок синхрониста Мальцева за три золота на чемпионате мира

    Россияне съехались на место крушения Ан-24 для оказания помощи

    Лукашенко померился картошкой и проиграл

    Россиян призвали отказаться от приема магния

    Запрет на кормление бездомных животных назвали бессмысленным

    Путин отреагировал на крушение пассажирского самолета Ан-24

    Путин объявил минуту молчания по жертвам катастрофы в Амурской области

    На Западе призвали украинцев изгнать Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости