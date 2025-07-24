На Западе назвали самого влиятельного человека на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак является одним из самых влиятельных людей на Украине. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).
«Будущее и судьбу каждого человека определяет Андрей Ермак», — прокомментировал украинский министр, пожелавший остаться анонимным.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Ермак стремится к централизации власти и усилению персонального контроля над управлением страной.
Ранее отношения между Зеленским и Ермаком описали фразой «спят рядом». Отмечается, что они живут в одном бункере.