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15:57, 24 июля 2025Бывший СССР

На Западе описали отношения Зеленского и Ермака фразой «спят рядом»

FT: Зеленский и Ермак живут в одном бункере, спят рядом друг с другом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак живут в одном бункере и спят рядом друг с другом после усиления ударов Российской армии. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

«Отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы, говорят их помощники и союзники (...) Они спят рядом друг с другом в бункере здания, защищенном от российских авиаударов, которые усилились с весны этого года», — пишет издание.

FT также уточняет, что Зеленский и Ермак могут расслабиться после долгого рабочего дня, сыграв в настольный теннис или посмотрев классические фильмы. Они также любят начинать свое утро с тренировки, где бок о бок поднимают тяжести, пишет газета.

«Они оба много тренируются (...) Он [Ермак] любит выглядеть красивым мужчиной», — приводит издание слова друга главы офиса Зеленского Александра Роднянского (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны выдвинул глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. По ее словам, она является человеком главы офиса президента.

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