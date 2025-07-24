На Западе описали отношения Зеленского и Ермака фразой «спят рядом»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак живут в одном бункере и спят рядом друг с другом после усиления ударов Российской армии. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).
«Отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы, говорят их помощники и союзники (...) Они спят рядом друг с другом в бункере здания, защищенном от российских авиаударов, которые усилились с весны этого года», — пишет издание.
FT также уточняет, что Зеленский и Ермак могут расслабиться после долгого рабочего дня, сыграв в настольный теннис или посмотрев классические фильмы. Они также любят начинать свое утро с тренировки, где бок о бок поднимают тяжести, пишет газета.
«Они оба много тренируются (...) Он [Ермак] любит выглядеть красивым мужчиной», — приводит издание слова друга главы офиса Зеленского Александра Роднянского (внесен Минюстом в реестр иноагентов).
Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны выдвинул глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. По ее словам, она является человеком главы офиса президента.