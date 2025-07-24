Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 24 июля 2025Мир

На Западе объяснили попытки наказать Россию

Экс-подполковник ВС Швейцарии: Запад наказывает РФ, чтобы другим было неповадно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ральф Боссхард, бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ и отставной подполковник Генштаба вооруженных сил (ВС) Швейцарии, заявил ТАСС, что Запад стремится наказать Россию за ее сопротивление его доминированию, чтобы другие страны не последовали ее примеру.

По его мнению, Россия выступила в роли лидера сопротивления стран Глобального Юга против коллективного Запада. Это проявилось в том, что за последние 3,5 года Москва не смирилась с попытками заставить ее подчиниться — ни через политические и экономические санкции, ни через поставки вооружений. По мнению военного эксперта, пример России «становится образцом для подражания».

По словам эксперта, в июне руководство Ирана успешно противостояло попыткам Запада шантажировать страну. В частности, планы израильского премьера Биньямина Нетаньяху по смене власти в Иране так и не были реализованы. Кроме того, Северная Корея теперь открыто выступает союзником России, по отношению к ней не удается за это применить какие-либо меры наказания.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус потребовал от США обязательства по поставкам Patriot для Украины. Он пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» Североатлантического альянса, поскольку «речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников». Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных систем Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    США решили задействовать другие пути освобождения заложников в Газе

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    В Киеве протестующие попытались выгнать голосовавшую за законопроект о НАБУ депутата Рады

    Сменивший гражданство Монсон осудил меняющих гражданство российских спортсменов

    США призвали Россию и Украину к продолжению переговоров для достижения мира

    Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне «на всякий случай»

    Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными по итогам переговоров в Стамбуле

    Михаила Гусмана освободили от должности первого замгендиректора ТАСС

    Пентагон решил обучить украинских военных медиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости