На Западе рассказали о звонке из Кремля в Киев в первые часы СВО и грубом ответе

FT: Кремль позвонил в Киев в первые часы СВО, но получил грубый ответ Ермака

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак якобы звонил в Киев в первые часы специальной военной операции (СВО) в 2022 году и предлагал сдаться, однако получил грубый ответ от главы офиса украинского лидера Андрея Ермака. Об этом сообщило западное издание Financial Times (FT).

«На линии был заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак. Он посоветовал Ермаку убедить Зеленского сдаться или быть готовым встретить всю мощь российской армии», — отмечается в публикации.

На это предложение, по данным журналистов, глава офиса Зеленского грубо ответил: «Пошел ты!»

По данным газеты, глава офиса президента является одним из самых влиятельных людей на Украине. Ермак стремится к централизации власти и усилению персонального контроля над управлением страной, сообщал источник издания.