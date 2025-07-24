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00:36, 24 июля 2025Россия

Над российским городом прогремело около пяти взрывов

Shot: Над Сочи прогремело около пяти взрывов, сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Над Сочи прогремело около пяти взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, сработала система ПВО над городом. Местные жители сообщили, что видели яркие вспышки над морем и слышали около пяти громких взрывов в центральном районе.

Также очевидцы рассказали о перебоях в работе интернета. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

В ночь на 23 июля Минобороны России проинформировало об уничтожении 51 украинского беспилотника над регионами страны. 28 дронов сбили в Брянской области, 10 — в Курской, шесть — в Ростовской, и четыре — в Орловской. Еще по одному беспилотнику уничтожено в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

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