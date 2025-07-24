Назван защищающий от цирроза печени напиток

Гепатолог Дианова: Две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени

Употребление кофе может быть полезно для печени, рассказала врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова. Неочевидный напиток, защищающий от цирроза, она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам медика, две чашки кофе в день примерно вдвое снижают риск развития цирроза печени, а также помогают бороться с фиброзом. «Но нельзя изолированно брать цирроз и фиброз и говорить всем пациентам "пейте кофе". Ведь у таких больных часто есть сопутствующие заболевания, в том числе со стороны сердца и сосудов, поэтому я разрешаю своим пациентам выпивать одну чашку кофе с растительным молоком», — объяснила врач.

Она также призвала с осторожностью употреблять кофе людей, которые принимают лекарства. Дело в том, что содержащийся в напитке кофеин может усиливать или ослаблять действие некоторых препаратов. Поэтому многие лекарства в сочетании с кофе могут стать менее эффективны, обратила внимание Дианова.

Помимо этого, она посоветовала сдать генетический тест на реакцию организма на алкоголь, никотин, кофеин и другие вещества. Специалист подчеркнула, что каждый человек обладает определенным типом метаболизма: нормальным, быстрым или замедленным, и люди с быстрым метаболизмом кофеина смогут пить его в больших количествах, чем люди с замедленным.

Ранее врач-гепатолог Петр Ткаченко предупредил, что часто даже серьезные заболевания печени долго не дают о себе знать. По его словам, симптомы обычно возникают на стадии гибели клеток органа.