Новый глава Домодедово пообещал не допустить банкротства аэропорта

Иванов: Руководство Домодедово не допустит банкротства аэропорта

Руководство Домодедово не допустит банкротства аэропорта. Такое обещание дал новый глава воздушной гавани Андрей Иванов, его слова приводит РБК.

По словам Иванова, который возглавил аэропорт после его перехода в собственность государства, общий долг «Домодедово» на сегодня составляет порядка 70 миллиардов рублей. Не допустить банкротства воздушной гавани планируют, привлекая стратегического инвестора или инвесторов. Окончательный выбор кандидатур останется за властями, подчеркнул новый руководитель. Сейчас Домодедово» проводит встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга.

«Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности. Несмотря на падение пассажиропотока был открыт еще один пассажирский терминал Т2, что потребовало дополнительных средств и инвестиций и ухудшило показатели предприятий-арендаторов в основном терминальном комплексе. Была раздута непрофильная штатная численность. Продолжали брать кредиты», — пояснил Иванов.

На фоне снижения числа пассажиров выручка аэропорта просела — в 2023 году она составила 34 миллиарда рублей. В 2024 году упала до 31 миллиарда рублей. В 2025-м ожидается выручка до 30 миллиардов. В то же время убыток, который в 2023 году составлял семь миллиардов рублей, в этом может составить уже десять миллиардов.

В конце июня активы ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, передали Росимуществу. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области. Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства по иску Генпрокуратуры России 17 июня. Всего в группу компаний «Аэропорт Домодедово» входят 25 организаций стоимостью более триллиона рублей. Причиной передачи под контроль государства стал ее незаконный переход под иностранный контроль и их офшорных структур.