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08:18, 24 июля 2025Силовые структуры

Обезображенную женщину нашли в ее машине в российском регионе

В Свердловской области мужчина изрезал таксистку и катался на ее машине
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Свердловской области прохожие обнаружили на трассе брошенный автомобиль, в котором была обезображенная колото-резаными ранениями женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

Правоохранителям удалось установить подозреваемого в расправе при помощи молекулярно-генетической экспертизы. Генетическая информация ранее судимого за имущественные преступления жителя Екатеринбурга совпала с оставленной на месте преступления. Его задержали и отправили под стражу.

По версии следствия, вечером 18 июля в одной из социальных сетей мужчина написал незнакомке и предложил встретиться. Женщина, которая работала таксисткой, согласилась и приехала на своей машине в оговоренное место. Пьяный обвиняемый сел на заднее сидение машины и через некоторое время напал на женщину — мужчина стал бить ее ножом.

Когда женщина перестала подавать признаки жизни, нападавший сел за руль и стал кататься по городу. Тело все это время оставалось в машине. Злоумышленнику даже удалось выехать за пределы Екатеринбурга, но, повредив передние колеса, он бросил автомобиль на территории Ревдинского района. К себе домой он вернулся, вызвав такси.

Ранее Красноярский краевой суд вынес приговор мужчине и его многодетной сожительнице за жестокую расправу над пожилой таксисткой.

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