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12:28, 24 июля 2025Экономика

Одной категории россиян захотели упростить получение жилья

ЛДПР предложила разрешить многодетным семьям получать жилье вне очереди
Мария Черкасова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям право на получение жилья по договору социального найма вне очереди. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время отдельные категории граждан могут получить жилье по договору соцнайма, например, граждане, обеспеченные жилплощадью ниже установленной нормы, а также россияне, проживающие в помещениях, которые не соответствуют требованиям, и иные нуждающиеся категории граждан. При этом жилье предоставляется в порядке очереди, исходя из времени принятия нуждающихся граждан на учет.

Лидер партии Леонид Слуцкий напомнил, что, по статистике, 45 процентов семей не желают рожать ребенка в связи с плохими жилищными условиями. У государства есть возможность помочь родителям в этом вопросе — предоставить им квартиры по договору социального найма вне очереди. Однако почему-то именно многодетные семьи не включены в этот льготный список. Он также заявил, что к началу 2025 года в очереди на жилье по договору социального найма стояли более двух миллионов семей. В 2024 году квартиры от государства получили лишь 2,5 процента от всего количества нуждающихся семей. В среднем люди ждут льготы по 20 лет.

Ранее cенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова предложила улучшить условия семейной ипотеки в России. Она предложила увеличить максимально доступную площадь жилья и размер выдаваемой ссуды.

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