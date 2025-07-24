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20:52, 24 июля 2025Мир

ООН захотела от Украины эффективной борьбы с коррупцией

ООН захотела видеть от властей Украины шаги по эффективной борьбе с коррупцией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) хочет видеть от властей всех стран, включая Украину, шаги по эффективной борьбе с коррупцией. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, его цитирует ТАСС.

«Мы определенно хотим, чтобы все правительства предпринимали шаги для эффективной борьбы с коррупцией», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать законопроект украинского правительства о статусе антикоррупционных органов в республике.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, восстанавливающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно инициативе, офису Генерального прокурора запрещается отдавать приказы и управлять украинскими антикоррупционными органами.

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