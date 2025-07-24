Определился самый крупный автомобильный рынок Европы

«Автостат»: В июне самым крупным авторынком в Европе оказался немецкий

В июне 2025 года автомобильный рынок Германии занял первое место в европейском рейтинге, который составила Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Об этом сообщило агентство «Автостат».

Оказалось, что в первый месяц лета в ФРГ продали 256 тысяч 193 автомобиля, или почти на 14 процентов меньше, чем в июне 2024 года. На второй позиции расположился рынок Британии, где удалось реализовать 191 тысячу 316 машин, или почти на семь процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Франция заняла третье место с результатом в 169 тысяч 505 автомобилей. Четвертая и пятая позиция остались за Италией и Испанией, где было куплено 132 тысячи 320 и 119 тысяч 125 автомобилей соответственно.

По информации агентства, если учитывать в этом рейтинге Россию, то она заняла шестое место — в июне в РФ реализовали 90 тысяч 116 новых легковых автомобилей. Это почти на 30 процентов меньше, чем год назад.

Всего в мире в первый месяц лета продали 7 миллионов 731 тысячу 358 легковых и легких коммерческих автомобилей, или на два с лишним процента больше, чем в июне 2024 года. Больше всего автомобилей приобрели жители Китая — 2 миллиона 311 тысяч 310 штук.