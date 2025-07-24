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19:54, 24 июля 2025Мир

Паспорт США побил исторический антирекорд

WP: Паспорт США опустился в рейтинге на самое низкое место за историю
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Atstock Productions / Shutterstock / Fotodom  

Паспорт США опустился в рейтинге влиятельности на 10-е место, что стало его самой низкой позицией в списке за всю историю. Об этом со ссылкой на данные Henley Passport Index сообщает газета The Washington Post (WP).

«США опустились с седьмого места в прошлом году на десятое, продолжая тенденцию к снижению», — пишет издание, отмечая, что сейчас американский паспорт по влиятельности сопоставим с литовским и исландским.

Соединенные Штаты, еще в 2014 году возглавлявшие этот рейтинг, ныне уступают Сингапуру, Японии, Южной Корее, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии и Испании по количеству стран, доступных для посещения без визы.

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«Перестановки происходят на фоне изменений роли США на мировой арене при второй администрации [президента США Дональда] Трампа, которая усилила меры визового контроля», — отмечает WP.

При этом российский паспорт находится в списке на 46-м месте из 106.

Ранее «Лента.ру» выяснила, что в 2025 году россияне могут посетить без визы более 100 стран.

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