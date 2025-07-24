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11:00, 24 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Перспективы переговоров России и Украины оценили

Политолог Безпалько: Ни Россия, ни Украина пока не заинтересованы в перемирии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Ни Россия, ни Украина по-настоящему пока не заинтересованы в мире или перемирии, а потому результаты третьего раунда переговоров в Стамбуле были ожидаемы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, на переговорах ни Россия, ни Украина до сих пор не считают возможным договориться по основным пунктам урегулирования конфликта — прекращении огня, встрече первых лиц, территориальных претензиях. Поэтому они концентрируются на второстепенных вопросах, таких как, например, обмен пленными.

«Если будет четвертый раунд или продолжение переговоров в ином формате, очевидно, будут обсуждаться вещи, имеющие отношение к сферам такого же рода», — сказал Безпалько.

Политолог считает, что боевые действия в ближайшие месяцы будут продолжаться, не исключая перспектив эскалации.

Третий раунд переговоров российской и украинской делегации завершился в среду, 23 июля всего через 38 минут после его начала. Стороны договорились о новых гуманитарных обменах, включая раненых, пленных и погибших. По ключевым вопросам мирной сделки прогресса добиться не удалось.

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