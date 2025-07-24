Под Москвой решили избавиться от усадьбы сына «шоколадного короля»

В Новой Москве выставили на торги усадьбу Абрикосова

В Новой Москве решили избавиться от усадьбы Владимира Абрикосова — сына «шоколадного короля» Алексея Абрикосова, владельца и основателя фабрики «Абрикосов и сыновья», которая позже стала концерном «Бабаевский». Недвижимость выставили на торги, пишет РБК.

Речь идет о двух зданиях площадью более 550 квадратных метров — они являются объектами культурного наследия и входят в состав усадьбы Изварино. Находится она на левом берегу реки Ликовы в поселении Внуковское.

За время существования у недвижимости было несколько владельцев. Один из самых известных — сын основателя кондитерского предприятия «Бабаевский» Владимир Абрикосов. До революции на территории усадьбы сделали детский дом, который потом получил название «Молодая гвардия» — позднее так назвали и весь поселок.

В торгах будут участвовать два здания — главный дом площадью 370 квадратных метров и двухэтажный флигель площадью 185 «квадратов». Победитель аукциона станет владельцем обеих построек, а земельные участки в 18 соток сдадут ему в аренду. Начальная цена лота — 22,1 миллиона рублей. Торги собираются провести в начале сентября 2025 года.

Ранее в Москве выставили на торги бывший арестный дом, который построили 250 лет назад. Речь идет о четырехэтажном особняке, который возвели в 1782 году на Новобасманной улице в Красносельском районе города. Здание считают объектом культурного наследия федерального значения. Общая площадь дома достигает 1,3 тысячи квадратных метров. Лот оценили в 100,7 миллиона рублей.