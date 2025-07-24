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16:31, 24 июля 2025Силовые структуры

Подозреваемого в присвоении 600 миллионов в России мужчину депортировали из Турции

Турция депортировала в Россию мужчину за мошенничество на 600 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Турция депортировала в Россию мужчину за мошенничество на 600 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статьям 201 («Злоупотребление полномочиями»), 160 («Присвоение или растрата») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 2012 по 2017 годы фигурант, пользуясь своим служебным положением, создал преступную группу, которая получала доход от нецелевого использования средств, полученных от участников долевого строительства на территории Москвы, Волгограда и других регионов. В результате они присвоили около 600 миллионов рублей, а дольщики не получили оплаченные квартиры.

В 2017 году было возбуждено уголовное дело, но обвиняемый скрылся от следствия за территорией России. В отношении него заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в международный розыск.

Совместно проведенная операция сотрудников Интерпола МВД России и турецких коллег позволила задержать разыскиваемого на территории третьей страны и доставить в Стамбул для передачи российским силовикам. В ближайшее время злоумышленника депортируют в Россию.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали разыскиваемого Россией за терроризм преступника.

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