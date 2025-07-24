Подросток спас бабушку из горящего дома в российском регионе

Подросток эвакуировал свою бабушку из горящего дома в Орловской области

Подросток эвакуировал свою бабушку из горящего дома в поселке Покровское в Орловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Уточняется, что сообщение о возгорании жилого дома на двух хозяев на улице Бунина поступило спасателям в среду, 23 июля. В это время в одной части дома находилась пожилая женщина с 12-летним внуком Артемом, который приехал к ней из Орла на каникулы.

Подросток был на кухне и увидел, как начал искрить счетчик. Школьник не растерялся, разбудил бабушку и вывел ее из дома, а затем вызвал пожарных. После этого он помог спастись соседке.

Через несколько минут на место приехали сотрудники МЧС. В тот момент уже были охвачены огнем кухня и прихожая, была угроза распространения огня на остальную часть дома.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Причину произошедшего установят специалисты.

Ранее родители спасли детей из горящего дома в Ростовской области при помощи простыней. После этого супруги прыгнули со второго этажа, женщину госпитализировали с переломом ноги.