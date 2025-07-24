Появились кадры с места мощного пожара в торговом центре в российском городе

Опубликовано видео с места мощного пожара в торговом центре Новошахтинска

Появились кадры с места мощного пожара в торговом центре Новошахтинска. Видео опубликовано в Telegram-канале 161.RU.

На кадрах видно, как огонь полностью охватил здание. Торговый центр в российском городе выгорел изнутри, от здания остался лишь каркас.

По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 1 300 квадратных метров, на тушение направили 99 спасателей.

Как уточняет издание, пожар произошел еще до открытия торгового центра, посетителей внутри не было. При этом появилась информация о возможном нахождении в здании двух сотрудников — одну женщину уже нашли без признаков жизни, поиски второй продолжаются.

Ранее сообщалось, что во время тушения пострадали два спасателя — одного спасти не удалось, а у второго сильно обгорели ноги.