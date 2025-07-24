В российском городе произошел мощный пожар в торговом центре

В Новошахтинске при тушении пожара в торговом центре не выжил спасатель

В Новошахтинске произошел мощный пожар в торговом центре «Русь». В результате возгорания погибли два человека, сообщает 161.RU.

По данным издания, пожар произошел еще до открытия торгового центра, посетителей внутри не было, но могли находиться несколько работников — администрация здания сообщила, что в лифте могут быть два человека. На их поиск направили спасателей — один из них не выжил, второго госпитализировали.

Позднее стало известно, что не удалось спасти одну из сотрудниц торгового центра. Поиски еще одной женщины продолжаются.

Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров, его локализовали. Тушением занимаются 99 человек. Судя по опубликованным в сети кадрам, от здания остался лишь каркас.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Метрополис» в Москве произошел пожар. Из здания были эвакуированы 30 человек.