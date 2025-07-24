Появились подробности о пожаре в гаражном кооперативе Адлера

Оперштаб Краснодарского края: После падения БПЛА в Адлере потушили 4 гаража

После падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в гаражном кооперативе в Адлерском районе Сочи случился пожар. Возгорание затронуло четыре гаража, подробности привели в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что огонь успел распространиться на 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали к 02:51 по московскому времени.

«На месте возгорания по предварительной информации пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали нефтебазу на федеральной территории Сириус. Момент атаки попал на видео.