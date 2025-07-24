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03:10, 24 июля 2025Россия

Появились подробности о пожаре в гаражном кооперативе Адлера

Оперштаб Краснодарского края: После падения БПЛА в Адлере потушили 4 гаража
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

После падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в гаражном кооперативе в Адлерском районе Сочи случился пожар. Возгорание затронуло четыре гаража, подробности привели в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что огонь успел распространиться на 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали к 02:51 по московскому времени.

«На месте возгорания по предварительной информации пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали нефтебазу на федеральной территории Сириус. Момент атаки попал на видео.

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