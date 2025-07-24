Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе

В Сириусе произошло попадание по нефтебазе. Об этом заявил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.
«Произошло попадание по нефтебазе. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал он.
Ранее сообщалось, что на федеральной территории Сириус слышны звуки работы средств противовоздушной обороны.
До этого Минобороны России сообщило, что средства ПВО 23 июля в период с 20:40 до 23:50 по мск отразила атаку 21 БПЛА. Большинство дронов были сбиты в акватории Черного и Азовского морей.