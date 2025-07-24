Работу ПВО услышали в Сириусе

Звуки работы ПВО слышны на федеральной территории Сириус

На федеральной территории Сириус слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТ.

«Работает ПВО», — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

Корреспондент агентства уточнил, что в Сочи было слышно не менее пяти взрывов.

Глава ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале подтвердил информацию о работе средств ПВО. Он призвал жителей отойти от окон и укрыться в помещениях.

Позднее Плишкин сообщил о попадании по нефтебазе, расположенной на территории ФТ и отметил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сохраняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО 23 июля в период с 20:40 до 23:50 по мск отразила атаку 21 БПЛА. Большинство дронов были сбиты в акватории Черного и Азовского морей.