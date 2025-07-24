Появились подробности об устроившей погром на российском кладбище толпе

С подростками, которые устроили погром на кладбище Снежинска, работают психологи

С подростками, которые устроили погром на кладбище в Снежинске Челябинской области, работают психологи. Подробности об этом сообщила администрация российского города на своей странице во «ВКонтакте».

«В настоящее время ведется комплексная работа с семьями подростков с привлечением специалистов социальных служб и психологов. Главная задача — понять причины произошедшего и провести профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов», — говорится в сообщении администрации.

Там уточняется, что ситуацию на личный контроль взял глава города Андрей Пульников. Администрация города после случившегося призвала жителей бережно относиться к местам памяти и сообщать о любых актах вандализма незамедлительно.

О погроме на кладбище в Челябинской области стало известно 23 июля. Тогда местные жители рассказали, что погром могли устроить подростки — они разбили часть памятников и выломали некоторые надгробия.