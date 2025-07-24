Президент Литвы потребовал от премьера оправдаться за коррупцию или уволиться

Лидер Литвы Науседа потребовал от премьера Палуцкаса оправдаться или уволиться

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса в течение двух недель оправдаться за коррупцию или уволиться. Об этом сообщает издание «Sputnik Литва».

«Либо в течение следующих двух недель дать обоснованные ответы на вопросы, поднятые общественностью, либо рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра», — приводятся в публикации слова советника литовского лидера Фредерикаса Янсонаса.

Ранее в литовских СМИ появились сообщения, согласно которым получавшая дотации от Евросоюза компания жены брата премьера потратила средства на закупку оборудования у фирмы, принадлежавшей самому Палуцкасу.

Ранее Науседа высказался о перспективах конфликта на Украине фразой «не вижу света в конце туннеля». Он обвинил Россию в нежелании достичь мира и призвал ввести новый пакет санкций.