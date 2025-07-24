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16:54, 24 июля 2025Бывший СССР

Президент Литвы потребовал от премьера оправдаться за коррупцию или уволиться

Лидер Литвы Науседа потребовал от премьера Палуцкаса оправдаться или уволиться
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса в течение двух недель оправдаться за коррупцию или уволиться. Об этом сообщает издание «Sputnik Литва».

«Либо в течение следующих двух недель дать обоснованные ответы на вопросы, поднятые общественностью, либо рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра», — приводятся в публикации слова советника литовского лидера Фредерикаса Янсонаса.

Ранее в литовских СМИ появились сообщения, согласно которым получавшая дотации от Евросоюза компания жены брата премьера потратила средства на закупку оборудования у фирмы, принадлежавшей самому Палуцкасу.

Ранее Науседа высказался о перспективах конфликта на Украине фразой «не вижу света в конце туннеля». Он обвинил Россию в нежелании достичь мира и призвал ввести новый пакет санкций.

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