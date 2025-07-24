Президент Литвы потребовал от премьера оправдаться за коррупцию или уволиться

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса в течение двух недель оправдаться за коррупцию или уволиться. Об этом сообщает издание «Sputnik Литва».
«Либо в течение следующих двух недель дать обоснованные ответы на вопросы, поднятые общественностью, либо рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра», — приводятся в публикации слова советника литовского лидера Фредерикаса Янсонаса.
Ранее в литовских СМИ появились сообщения, согласно которым получавшая дотации от Евросоюза компания жены брата премьера потратила средства на закупку оборудования у фирмы, принадлежавшей самому Палуцкасу.
Ранее Науседа высказался о перспективах конфликта на Украине фразой «не вижу света в конце туннеля». Он обвинил Россию в нежелании достичь мира и призвал ввести новый пакет санкций.