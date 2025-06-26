Президент Литвы описал перспективы конфликта на Украине фразой «свет в конце туннеля»

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о перспективах конфликта на Украине фразой «не вижу света в конце туннеля». Об этом он заявил во время саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, передает «РБК-Украина» в своем Telegram.
«Я не вижу света в конце тоннеля. Это из-за нежелания России двигаться вперед. Она лишь притворяется, имитирует переговоры», — заявил литовский лидер.
Науседа также призвал ввести новый пакет санкций во время заседания Европейского совета. По его словам, такой ответ будет «четким и сильным».
Ранее Гитанас Науседа призвал граждан республики не беспокоиться о военных учениях «Запад-2025» России и Белоруссии. Они должны состояться осенью.