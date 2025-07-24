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14:11, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Прохор Шаляпин написал хвалебное письмо Собчак

Певец Прохор Шаляпин заявил, что волновался, работая с Ксенией Собчак
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский певец Прохор Шаляпин раскрыл впечатления от работы ведущим вместе с журналисткой Ксенией Собчак на музыкальном фестивале VK Fest. В разговоре с изданием «Звездач» он признался, что испытывал волнение.

«Я очень переживал [из-за работы] с Ксюшей, потому что она уже бренд. Я написал ей большое хвалебное письмо, так скажем. И, конечно, благодарен», — отметил Шаляпин.

Он добавил, что из-за волнения был зажат, когда работал на сцене. Певец признался, что аккуратно шутил о звездах, которых объявлял, чтобы никого не обидеть. «Хотя это, конечно, немножко пресно. Всем хочется все равно подколоть», — заключил Шаляпин.

Ранее 71-летняя певица Любовь Успенская отвергла ухаживания Прохора Шаляпина на VK Fest. Она заявила, что певец слишком стар для нее.

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