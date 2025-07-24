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17:09, 24 июля 2025Россия

Путин пообещал обеспечить безопасность России во всех районах Мирового океана

Путин: Россия обеспечит свою безопасность во всех районах Мирового океана
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Россия обеспечит свою безопасность во всех районах Мирового океана. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства сообщил об этом во время совещания на тему развития подводного военно-морского флота в Архангельской области.

Помимо того, российский лидер поучаствовал в торжественной церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский». Отмечается, что с этого момента подводная лодка считается принятой в состав флота.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смысл утвержденной Путиным концепции по развитию Военно-морского флота России заключается в том, чтобы процесс развития флота отвечал современным реалиям.

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