Песков о стратегии развития ВМФ: Процесс развития должен отвечать реалиям

Смысл утвержденной президентом России Владимиром Путиным концепции по развитию Военно-морского флота (ВМФ) России заключается в том, чтобы процесс развития флота отвечал современным реалиям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Смысл стратегии — в развитии Военно-морского флота, и в развитии таким образом, чтобы процесс отвечал современным реалиям», — сказал Песков.

Он объяснил сроки стратегии строительством новых кораблей, которое является трудоемким и растянутым по времени процессом. Документ, как он подчеркнул, рассчитан на долгую перспективу.

9 июня помощник главы государства Николай Патрушев сообщил, что Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года. Над документом работали в Минобороны России, затем его доработала Морская коллегия с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. В документе содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, а также потенциала ведущих военно-морских держав. Кроме того, в концепции дана оценка текущего состояния и возможностей флота с учетом опыта СВО.

До этого, в декабре 2024 года, Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в России. В документе перечисляются общие положения, а также содержится оценка основных источников угроз экстремизма в стране. Отдельно упоминается угроза экстремистских организаций, которые стимулируют конфликты, направленные на отделение части территории России.