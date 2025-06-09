Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 9 июня 2025Россия

Кремль раскрыл смысл утвержденной Путиным стратегии по развитию ВМФ

Песков о стратегии развития ВМФ: Процесс развития должен отвечать реалиям
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Смысл утвержденной президентом России Владимиром Путиным концепции по развитию Военно-морского флота (ВМФ) России заключается в том, чтобы процесс развития флота отвечал современным реалиям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Смысл стратегии — в развитии Военно-морского флота, и в развитии таким образом, чтобы процесс отвечал современным реалиям», — сказал Песков.

Он объяснил сроки стратегии строительством новых кораблей, которое является трудоемким и растянутым по времени процессом. Документ, как он подчеркнул, рассчитан на долгую перспективу.

9 июня помощник главы государства Николай Патрушев сообщил, что Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года. Над документом работали в Минобороны России, затем его доработала Морская коллегия с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. В документе содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, а также потенциала ведущих военно-морских держав. Кроме того, в концепции дана оценка текущего состояния и возможностей флота с учетом опыта СВО.

До этого, в декабре 2024 года, Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в России. В документе перечисляются общие положения, а также содержится оценка основных источников угроз экстремизма в стране. Отдельно упоминается угроза экстремистских организаций, которые стимулируют конфликты, направленные на отделение части территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на несостоявшийся обмен пленными

    Похитителей бизнес-тренера с Ярославского вокзала отказались арестовывать

    Названа идеальная разница в возрасте для счастливых отношений

    Стало известно о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Песков высказался о следующем раунде переговоров с Украиной

    В Латвии в отношении защищавшего русский язык депутата возбудили уголовное дело

    В России удивились отсутствию зачисток силовиков в одной из сфер

    Balenciaga выпустила мини-юбку в виде мужских трусов

    Мать жестоко расправилась в Подмосковье с пятилетней дочкой после ее вопроса

    Кремль раскрыл смысл утвержденной Путиным стратегии по развитию ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости