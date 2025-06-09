Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Патрушев: Путин утвердил стратегию развития Военно-морского флота до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) до 2050 года. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — уточнил Патрушев.

По его словам, решение о подготовке стратегии было принято еще в июле 2024 года. Над документом работали в Минобороны России, затем его доработала Морская коллегия с учетом предложений федеральных ведомств и организаций.

Как отметил Патрушев, подобный документ в современной истории принят впервые. В нем содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, а также потенциала ведущих военно-морских держав. Кроме того, в концепции дана оценка текущего состояния и возможностей флота с учетом опыта СВО.

«Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ», — добавил Патрушев.

Ранее Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в России. Соответствующая стратегия содержит в себе 72 пункта, которые поделены на восемь глав. В документе перечисляются общие положения, а также содержится оценка основных источников угроз экстремизма в стране.