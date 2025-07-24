Раскрыт новый запрашиваемый срок для жены бывшего судьи Верховного суда Чечни

Жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Мусаевой запросили еще 4 года колонии

Гособвинение запросило еще четыре года колонии жене бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Зареме Мусаевой. Об этом сообщает РБК.

По данным правоохранителей, в октябре 2024 года Мусаева напала на сотрудника ФСИН по дороге из больницы. Она поцарапала ему шею и сорвала погон.

По данным издания, женщина обвиняется в дезорганизации работы исправительного учреждения. Свою вину она отрицает. По ее словам, силовик сам угрожал, что заявит о ее нападении.

По делу было допрошено пять свидетелей — сотрудников колонии, в которой она отбывала наказание. Четверо из них рассказали, что слышали о произошедшем от коллег, а пятый сообщил, что фигурантка возмущалась и дергала силовика за погон. Отмечается, что о причиненных телесных повреждениях он не рассказал.

В декабре 2024 года суд отправил Мусаеву в СИЗО.