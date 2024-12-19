Жене бывшего главы Верховного суда Чечни избрали меру пресечения в рамках нового дела

В Чечне суд отправил в СИЗО ранее осужденную Мусаеву за дезорганизацию в ИК

В Чечне суд отправил в СИЗО ранее осужденную Зарему Мусаеву — жену бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — в рамках нового уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Мусаева будет в следственном изоляторе до 1 февраля 2025 года. Адвокат женщины Александр Савин рассказал, что с середины ноября она также находилась в СИЗО из-за проведения следственных действий.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Мусаевой стало известно в ноябре. Женщине вменяют дезорганизацию деятельности колонии, где она отбывает наказание. Осужденная якобы напала на сотрудника ФСИН, в сопровождении которого она ежедневно ездит в больницу. Мусаева отрицает эти обвинения — она физически не могла напасть на него, так как передвигается с помощью трости. У женщины инсулинозависимый диабет второго типа.

В июле 2023 года женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В сентябре того же года суд сократил срок наказания на полгода. В марте 2024 года его урезали до четырех лет и девяти месяцев колонии.