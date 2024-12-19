Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:07, 19 декабря 2024Силовые структуры

Жене бывшего главы Верховного суда Чечни избрали меру пресечения в рамках нового дела

В Чечне суд отправил в СИЗО ранее осужденную Мусаеву за дезорганизацию в ИК
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Чечне суд отправил в СИЗО ранее осужденную Зарему Мусаеву — жену бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — в рамках нового уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Мусаева будет в следственном изоляторе до 1 февраля 2025 года. Адвокат женщины Александр Савин рассказал, что с середины ноября она также находилась в СИЗО из-за проведения следственных действий.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Мусаевой стало известно в ноябре. Женщине вменяют дезорганизацию деятельности колонии, где она отбывает наказание. Осужденная якобы напала на сотрудника ФСИН, в сопровождении которого она ежедневно ездит в больницу. Мусаева отрицает эти обвинения — она физически не могла напасть на него, так как передвигается с помощью трости. У женщины инсулинозависимый диабет второго типа.

В июле 2023 года женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В сентябре того же года суд сократил срок наказания на полгода. В марте 2024 года его урезали до четырех лет и девяти месяцев колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

      Взрыв прогремел в Сумах

      Путин описал обстановку в своих кабинетах

      Супругу экс-мэра российского города оставили под домашним арестом

      Капитана нефтетанкера «Волганефть-239» отправили под домашний арест

      Жильцы заплесневевшего дома пожаловались на отсутствие помощи в расселении

      Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

      Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

      Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

      Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше