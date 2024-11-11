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15:17, 11 ноября 2024Силовые структуры

На жену бывшего главы Верховного суда Чечни завели новое дело

Следствие возбудило дело против Заремы Мусаевой о дезорганизации в ИК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Следственные органы возбудили новое уголовное дело против Заремы Мусаевой — жены бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщине вменяют дезорганизацию деятельности колонии, где она отбывает наказание.

«Команда против пыток» (признано Минюстом РФ иноагентом) отмечает, что о вероятности нового дела стало известно в конце октября, когда Мусаеву опрашивал следователь, приехавший в колонию-поселение в Аргуне, где она содержится. Женщина якобы напала на сотрудника ФСИН, в сопровождении которого она ежедневно ездит в больницу. Мусаева отвергает эти обвинения отрицает, она физически не могла напасть на него, так как передвигается с помощью трости. У нее инсулинозависимый диабет второго типа.

Мусаеву осудили по статье 318 УК РФ («Насилие в отношении представителя власти»).

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