На жену бывшего главы Верховного суда Чечни завели новое дело

Следствие возбудило дело против Заремы Мусаевой о дезорганизации в ИК

Следственные органы возбудили новое уголовное дело против Заремы Мусаевой — жены бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщине вменяют дезорганизацию деятельности колонии, где она отбывает наказание.

«Команда против пыток» (признано Минюстом РФ иноагентом) отмечает, что о вероятности нового дела стало известно в конце октября, когда Мусаеву опрашивал следователь, приехавший в колонию-поселение в Аргуне, где она содержится. Женщина якобы напала на сотрудника ФСИН, в сопровождении которого она ежедневно ездит в больницу. Мусаева отвергает эти обвинения отрицает, она физически не могла напасть на него, так как передвигается с помощью трости. У нее инсулинозависимый диабет второго типа.

Мусаеву осудили по статье 318 УК РФ («Насилие в отношении представителя власти»).