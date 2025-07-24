Дипломат Прауд: Зеленский сделал вид, что хочет мира, чтобы обрадовать спонсоров

Президент Украины Владимир Зеленский решился на переговоры с Россией, чтобы получить одобрение Запада. Об этом заявил британский дипломат и посол Великобритании в России в отставке Иан Прауд на YouTube.

По словам эксперта, встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы.

«Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь и выйдет срок ультиматума [американского лидера Дональда] Трампа», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что украинский глава ведет двойную игру: он лишь делает вид, что пытается договориться. По его мнению, это нужно для получения одобрения западных лидеров.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров делегации России и Украины договорились об обмене военными и гражданскими. Также глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Киев предложил провести встречу президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до конца августа.