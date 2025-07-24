Россиянам рассказали о скидках до 50 процентов на летний отдых в Сочи

АТОР: Сезонные скидки на отдых в Красной Поляне доходят до 50 процентов

Российским туристам рассказали о сезонных скидках на летний отдых в горах Сочи. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители компании «Интурист» отметили, что разница в цене по сравнению с зимними тарифами может доходить до 30-50 процентов. Заметнее всего летом дешевеют в горном кластере четырехзвездочные гостиницы.

В АТОР добавили, что многие отели Красной Поляны регулярно делают своим гостям спецпредложения. Особенно это заметно на коротких турах в будние дни. Некоторые гостиницы предлагают и дополнительные услуги — например, трансфер на море или прогулочные билеты на канатные дороги. В сочинские горы выгодно ехать летом, а в будни — еще выгоднее, отметили в «Интуристе».

Ранее в российском курортном городе встретили трехмиллионного туриста с начала года. Им стал житель Москвы Юрий Пирог, который прилетел на отдых с женой и внуком.

