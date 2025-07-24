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12:56, 24 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам перечислили плюсы накопления средств по программе ПДС

Средний инвестдоход негосударственных пенсионных фондов составил 20% в 2024 году
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Инвестиционный доход, формируемый негосударственными пенсионными фондами (НПФ), вполне способен обогнать инфляцию. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай.

В 2024 году средний показатель инвестдохода НПФ составил 20 процентов, с запасом перекрыв инфляцию, указал спикер. Ее значение по итогам прошлого года Росстат, напомним, оценил в 9,52 процента.

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) за полтора года показала свою востребованность — к середине лета количество ее участников в России превысило 5,5 миллиона», — добавил Недбай. Однако эффект может быть более значимым, если работодатели также подключатся к программе и начнут помогать сотрудникам формировать сбережения на длительный срок, считает он.

Участие в программе работодателей станет, с одной стороны, стимулом для удержания ценных кадров, рассуждает представитель НАПФ. С другой — позволит поддержать экономику, так как вложенные средства негосударственные пенсионные фонды направляют на финансирование значимых инвестпроектов.

Вдобавок компании могут скоро получить налоговые преференции на софинансируемые средства, напомнил собеседник «Ленты.ру». В Госдуме сейчас рассматривается законопроект, который позволит до 12 процентов фонда оплаты труда переводить на счета ПДС работников и относить эти затраты на себестоимость.

Ранее в России предложили обсудить перевод накоплений граждан из НПФ в программу ПДС. С такой инициативой на ПМЭФ выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Привлечению большего числа участников может способствовать обсуждаемое увеличение налогового вычета по семейным инвестициям — с сегодняшних 400 тысяч рублей в год до 1 миллиона, подчеркнул депутат.

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