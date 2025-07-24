Россиянам рассказали об уловках мошенников при сдаче квартир в аренду

Эксперт по недвижимости Анисимов: Россиян часто обманывают при аренде квартир

В наше время мошенники находят более безопасные варианты для самих себя и зачастую не вызывают подозрений у арендаторов, рассказал эксперт по недвижимости Владислав Анисимов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Анисимов рассказал, что самый распространенный случай мошенничества происходит, когда подставной арендодатель берет «залог» у потенциального арендатора в качестве брони, но в итоге просто пропадает. В большинстве случаев залог составляет 5-10 тысяч рублей, но бывает, что мошенники могут озвучить сумму в 50-100 тысяч, пояснил он.

«Также довольно частая ситуация, когда риелтор сдает квартиру арендатору без какого-либо согласия собственника. В таком случае он даже может показать все необходимые документы, но в дальнейшем собственник узнает о том, что в квартире живут арендаторы, о которых он даже не знает. В конечном итоге арендаторы обязаны выселится сразу, так как проживают в квартире незаконно», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперт посоветовал при выезде на просмотр квартиры уточнить, как будет проходить процесс просмотра, будет ли собственник на подписании договора или встреча продет онлайн. В последнем случае лучшим решением будет созвониться с собственником и познакомиться с ним, указал он. Также Анисимов порекомендовал обязательно проверять документы на квартиру и паспорт собственника, чтобы не было расхождений.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года аренда квартир в России подорожает на 10-15 процентов относительно июля. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

