Россиянин описал аквапарк в Европе словами «персонал смотрит на девушек за деньги»

Российский путешественник побывал в аквапарке в Европе и удивился большому количеству девушек. Своими наблюдениями о том, как развлекаются испанки, он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Турист отметил, что впервые посетил аквапарк, построенный на «природной» основе. «Все дело в том, что аттракцион стоит на склоне горы. Тут минимум подпорных конструкций — горки просто идеально вписываются в ландшафт», — сообщил россиянин.

Однако главным разочарованием он назвал персонал парка, состоящий в основном из приезжих. «Мигранты иногда ведут себя агрессивно и могут приставать к девушкам. Здесь они легально смотрят на красавиц, отдыхающих в купальниках, при этом им еще платят деньги», — рассказал тревел-блогер и добавил, что общая обстановка в аквапарке все же была спокойной, так как за сотрудниками и отдыхающими следят.

Также мужчина обратил внимание, что, несмотря на множество девушек, очередей у аттракционов не было из-за грамотного распределения на небольшой территории большого количества горок, таких как «Ниагарский водопад», «Камикадзе», «Черная дыра» и многих других.

«Позже я узнал, почему в аквапарке оказалось так много девушек. Оказалось, что они были студентками медицинского колледжа, которые сдали сессию и праздновали окончание учебного года», — заметил россиянин.

Ранее этот блогер побывал на пляже польского лечебного курорта Колобжег. Он рассказал, почему отдыхающие массово наносили грязь на руки и ноги.