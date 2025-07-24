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12:34, 24 июля 2025Путешествия

Россиянка в последний момент отказалась лететь на самолете Ан-24 и спасла себе жизнь

«112»: Пассажирка разбившегося в России Ан-24 спаслась благодаря внучке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пресс-служба Росавиации / РИА Новости

Россиянка в последний момент отказалась лететь на разбившемся самолете Ан-24 и спасла себе жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Так, Марине Авалян перенесла свою поездку в Тынду из-за болезни внучки — благодаря маленькой девочке она не села на борт рухнувшего самолета. При этом женщина все еще фигурирует в списках пассажиров.

Теперь Авалян боится лететь самолетом, поэтому решила воспользоваться поездом.

Горящий фюзеляж Ан-24 нашли в 15 километрах от Тынды, Амурская область. Вертолет не смог приземлиться в районе места крушения, и спасателям приходится добираться туда пешком или спускаться на веревках. На борту находились 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Вот это да!
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